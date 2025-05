Calciomercato Milan, conferme su Florenzi: prossime settimane decisive, cosa può succedere

Calciomercato Milan, arrivano importanti conferme sul futuro di Alessandro Florenzi: nelle prossime settimane decisione sul futuro

Alessandro Florenzi ha commentato il suo futuro, affermando che il Milan è più importante di qualsiasi giocatore e che la sua permanenza non è scontata.

Ha precisato che la decisione non dipende dalla società, ma da lui stesso, che deve ancora chiarire alcuni aspetti. Florenzi ha espresso gratitudine nei confronti del calciomercato Milan per il rispetto ricevuto e per non averlo messo alla porta, lasciando intendere che la sua scelta sarà basata su considerazioni personali. Lo riporta DAZN.