Gabbia Milan, oggi è un anniversario speciale per il difensore: accadeva 2 anni fa – VIDEO

Gabbia Milan, oggi è un anniversario speciale per il difensore: ecco cosa successe a Matte il 25 ottobre di 2 anni fa – VIDEO

Il 25 ottobre non è un giorno qualunque per Matteo Gabbia e il Milan. Esattamente 2 anni fa, infatti, il difensore italiano cresciuto nelle giovanili del club segnava il suo primo gol in maglia rossonera.

A celebrare questo speciale anniversario è stato il Milan via Twitter. Come? Pubblicando il video del gol di Gabbia segnato in tuffo di testa nel 4-0 alla Dinamo Zagabria in Champions League.