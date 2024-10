Calciomercato Milan, si complica la pista Skriniar? Il top club accelera, tutti i dettagli

Calciomercato Milan, aumenta la concorrenza per Milan Skriniar: la Juve accelera per il difensore slovacco del PSG

Alla Juve, dopo l’infortunio di Bremer, serve che arrivi un rinforzo nel reparto difensivo nella prossima sessione di calciomercato e, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, una delle ipotesi più suggestive è il ritorno in Italia di Milan Skriniar, accostato anche al calciomercato Milan.

Questa strada è percorribile grazie a una doppia apertura: non solo quella del PSG, ma anche quella dello dallo stesso difensore slovacco. C’è la questione ingaggio, che ammonta a circa otto milioni di euro netti, troppi per le casse bianconere. Ecco perché in prima istanza si potrebbe studiare un prestito con salario pagato in parte dal Psg.