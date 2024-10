Mercato Milan, Moncada vuole rilanciare il top player! Può arrivare a queste condizioni

Mercato Milan, Moncada pensa al rilancio di Federico Chiesa: possibile operazione in prestito dal Liverpool. I dettagli

Come riferito da Daniele Longo, il calciomercato Milan sta pensando ad un super colpo per il prossimo mese di gennaio.

Un Federico Chiesa da rilanciare potrebbe diventare una grande scommessa per tante italiane. Magari in prestito con parte dell’ingaggio coperto dal Liverpool. Ci pensa il Como, potrebbe diventare un’opzione per il Milan. Prima però servirà avere una linea precisa da parte del Liverpool.