Mercato Milan, Galliani CHIAMA Ibrahimovic: decisione presa su Daniel Maldini, a giugno accadrà questa cosa

Mercato Milan, Adriano Galliani chiama Zlatan Ibrahimovic: pronto l’acquisto a titolo definitivo di Daniel Maldini

Come riportato da Tuttosport, Adriano Galliani, AD del Monza e storico ex dirigente rossonero, ha cominciato a bussare forte alle porte del calciomercato Milan per acquistare a titolo definitivo Daniel Maldini dopo l’anno di prestito.

Il contatto con Ibrahimovic è andato a buon fine: si ragiona su una cifra intorno ai 5 milioni di euro con Maldini che col Monza andrebbe a firmare un contratto di 4 anni. L’incontro decisivo solo al termine del campionato.