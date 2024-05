Zirkzee Milan, i tifosi rossoneri SOGNANO! Cambia la clausola, serve QUESTA cifra per portarlo a Milano

Zirkzee-Milan, svolta nel futuro del centravanti olandese: la clausola da 40 milioni di euro varrà per tutte le squadre

Come riportato dal Corriere dello Sport, c’è una grandissima svolta che potrebbe infiammare il calciomercato Milan della prossima estate sul tema Joshua Zirkzee, individuato da tempo come obiettivo primario per l’attacco della prossima stagione.

Kia Joorabchian, agente del ragazzo, avrebbe chiuso un importante accordo con il Bologna: la clausola rescissoria da 40 milioni di euro non sarà valida in estate solo per il Bayern Monaco (che mantiene comunque il 45% sulla futura rivendita) ma per tutte le squadre interessate. Ibrahimovic è pronto ad affondare il colpo.