Gilardino dopo Genoa Cagliari: «Abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Sul futuro...»

Gilardino dopo Genoa Cagliari: «Abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Fino a un anno e mezzo fa ero in Primavera…». Le parole dell’allenatore

Alberto Gilardino, tecnico del Genoa e accostato alla panchina del Milan, ha parlato nel post partita del match contro il Cagliari. Le sue parole, rilasciate ai microfoni di Dazn.

GENOA – «Oggi la miglior squadra della stagione, stasera abbiamo giocato come avevo chiesto ai ragazzi. Questo gruppo lavora forte e ha la mentalità da squadra vera. Oggi Thorsby ha fatto una gara incredibile»

STAGIONE – «Per come è iniziata quest’anno era difficile pensare ad un’annata come questa, eravamo in costruzione e dovevamo mettere a posto alcune cose. Passo dopo passo, gara dopo gara, abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Merito dei ragazzi, avevo chiesto loro di continuare a lavorare ed è arrivata oggi la risposta»

GILARDINO – «Fino ad un anno e mezzo fa ero in Primavera, ora ho fatto passi da gigante, merito di chi lavora con me, merito della squadra, è stato un percorso positivo. Ranieri? Lo ringrazio, grande competenza ed esperienza, fanno piacere i suoi complimenti»

FUTURO – «Anch’io, in questi giorni ci incontreremo. Da parte mia c’è grande affetto e riconoscenza nei confronti di questa società e di questa gente che mi vuole bene. Ci siederemo al tavolo per parlare in maniera concreta».