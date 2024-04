Conte Milan, l’ex ct vuole i rossoneri e ci verrebbe anche a piedi! La RIVELAZIONE sul dopo Pioli

Conte Milan, ‘il tecnico ci vuole andare e lo farebbe anche a piedi’! La RIVELAZIONE sul dopo Pioli del giornalista

Il giornalista Criscitiello ha analizzato il futuro allenatore del Milan e la posizione di Conte che, secondo il suo parere, non vedrebbe l’ora di sedersi sulla panchina rossonera.

PAROLE – «Il sogno di tutti è Antonio Conte. Al Milan vuole andare e lo farebbe anche a piedi. Per vincere, subito. Ha studiato in questi mesi il Milan e un gancio comune ha proposto l’incontro già tre mesi fa tra Furlani e Conte. Nessuna chiamata per l’allenatore leccese».