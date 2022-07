Milan Primavera, ufficiale: Abate nuovo allenatore. Il comunicato

Il Milan ha scelto il nuovo tecnico della Primavera. Si tratta di Ignazio Abate, ex terzino rossonero che lo scorso anno ha allenato la formazione U16. Di seguito il comunicato del club:

Official Statement: Ignazio Abate is Milan Primavera’s new head coach ➡️ https://t.co/gAIkqXFrHW

Comunicato Ufficiale: @ignazioabate nuovo allenatore del #MilanPrimavera ➡️ https://t.co/78TMxjO1yN#SempreMilan pic.twitter.com/A2YJxG7chc

— AC Milan (@acmilan) July 5, 2022