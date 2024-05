Mercato Milan, Furlani fa la spesa in Premier League: due ESUBERI del Liverpool possono fare al caso dei rossoneri! Ecco chi sono

Giorgio Furlani e tutti gli uomini di mercato Milan sono sempre alla ricerca di possibili occasioni per far fare il salto di qualità alla squadra per le prossime stagioni. Due occasioni ghiotte possono arrivare dalla Premier League, precisamente dal Liverpool.

Come sottolinea TMW, sia il centrocampista Thiago Alcantara che il difensore Joel Matip lasceranno i Reds al termine del contratto e saranno liberi di trovarsi una nuova squadra da svincolati. Entrambi potrebbero fare gola a diverse big del campionato italiano, tra cui anche i rossoneri. Il centrale era stato sondato in passato dalla Roma e dalla Lazio. Da capire se il futuro di uno di loro o di entrambi potrà o meno essere in Italia.