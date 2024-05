Dimarco lancia la sfida al Milan: «Vogliamo dimostrare di esser forti come quest’anno, su Thuram..»

Federico Dimarco ha parlato a Sportmediaset, lanciando la sfida anche al Milan in vista del prossimo anno

PAROLE – «Sono felice che questa squadra, questo gruppo, questo staff, assieme mister, abbiano raggiunto lo scudetto e il traguardo grazie al lavoro di tutti i giorni nell’anno in cui poi nessuno se lo aspettava. Thuram? Lui è stato decisivo in tante partite, io onestamente ci ho creduto da prima, però ha dimostrato di valere tanto. La prossima stagione sarà più piena, ma sarà come le altre. Partite da giocare e partite difficili, dovremo dimostrare di essere una squadra forte così come quest’anno. L’Europeo? Dobbiamo difendere il titolo, andremo in Germania e daremo il massimo per la maglia azzurra».