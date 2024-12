Vlahovic chiede scusa ai tifosi della Juve dopo il battibecco: «Capisco il rammarico, vi rispetto e ringrazio. Ora è importante…». Le parole

Vlahovic via Instagram ha pubblicato una foto e un messaggio di scuse verso i tifosi della Juve dopo il battibecco avuto al termine della partita pareggiata col Venezia grazie ad un suo gol su rigore.

VLAHOVIC – «Capisco il rammarico per gli ultimi risultati e avete tutto il diritto di manifestarlo, vi ho sempre rispettati dando tutto per la maglia e vi ringrazio per il supporto che ci date quotidianamente. Ora è importante continuare a sostenere la squadra e ripartire UNITI tutti insieme fino alla fine».