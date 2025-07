Fabrizio Biasin attacca la scelta del Milan: le sue dichiarazioni stanno spopolando sul web in queste ore. Le ultimissime sui rossoneri

Un’affermazione tagliente, quella di Fabrizio Biasin, giornalista noto per le sue posizioni decise, che dalle colonne di TMW non risparmia critiche al Milan. “Il problema non è che il Milan abbia perso Brown, semmai che abbia provato a prenderlo,” tuona Biasin, scagliandosi contro quella che definisce una strategia di mercato inadeguata per un club del calibro rossonero.

Il riferimento è ad Archie Brown, giovane terzino sinistro che sembrava a un passo dal vestire il rossonero, salvo poi virare inaspettatamente verso il Fenerbahçe di José Mourinho. Per Biasin, la mancata acquisizione di Brown non è la vera questione, quanto piuttosto il fatto che un top club come il Milan si sia lanciato con tanta convinzione su un profilo del genere, considerato, evidentemente, non all’altezza delle ambizioni rossonere.

Una Questione di Visione e Livello

L’editoriale di Biasin si concentra sulla visione strategica del Milan. Per il giornalista, tentare di acquisire un giocatore come Brown, pur promettente, denota una mancanza di coraggio o forse di risorse per puntare a nomi di ben altro calibro, soprattutto dopo la cessione di un pezzo pregiato come Theo Hernandez. “Un club con le ambensioni del Milan non può permettersi di giocare al ribasso su ruoli chiave,” si legge tra le righe dell’articolo.

La critica di Biasin è chiara: il Milan, a suo dire, dovrebbe mirare più in alto, investendo su profili già affermati o talenti con un potenziale di impatto immediato, piuttosto che scommettere su giocatori che potrebbero richiedere un lungo periodo di adattamento. La mancata chiusura per Brown diventa così il sintomo di una programmazione che, secondo il giornalista, non è all’altezza del blasone del Diavolo. Un punto di vista provocatorio, che sicuramente farà discutere tra i tifosi milanisti e gli addetti ai lavori. Il mercato rossonero è appena iniziato, ma le prime mosse sembrano già scatenare polemiche.