Nuovo allenatore Milan, Pellegatti: «C'è un mister X che può superare Fonseca! Prima però...»

In casa Milan tiene banco il tema nuovo allenatore. Intervenuto a TV Play, Carlo Pellegatti ha detto la sua a riguardo

Il Milan pensa al dopo Pioli e in casa rossonera è partito il toto allenatore con in rialzo nelle ultime ore il nome di Fonseca. Intervenuto a TV Play, Carlo Pellegatti ha detto la sua a riguardo:

LE PAROLE – «Ora c’è un Mister X che può superare Fonseca. Non è corsa a due con Van Bommel. Prima però il Milan parlerà con Pioli per rispetto, ancora non è stato avvisato dell’esonero»