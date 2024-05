Sidibe Milan, i rossoneri si iscrivono alla corsa per il giovanissimo centrocampista: quanta concorrenza! Ecco chi è

C’è un nome nuovo per il calciomercato Milan che arriva dall’Inghilterra: si tratta di Souleymane Sidibe (o anche detto Sol). Il giovanissimo centrocampista dello Stoke City ha già attirato su di sé l’interesse di numerosi club nonostante sia un 2007.

Come riferisce il Daily Mail, oltre ai rossoneri, sulle tracce del centrocampista con passaporto francese e inglese ci sono anche Chelsea e Ranges. Il ragazzo, che ha il contratto in scadenza nel 2025 e potrebbe essere un colpo di spesso soprattutto per il Milan U23 di Daniele Bonera.