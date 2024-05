Donnarumma, deciso il futuro dell'ex Milan: le ULTIME

Il futuro dell’ex Milan Donnarumma dovrebbe essere ancora in Francia. Le ultime sul rinnovo con il Psg, la decisione

Avanti col Paris Saint-Germain. Il portiere capitano della Nazionale ed ex Milan Gianluigi Donnarumma è pronto a consolidare ulteriormente il suo rapporto con il club campione di Francia e a rinnovare l’attuale contratto valido fino al 30 giugno 2026.

Recentemente eletto miglior portiere della Ligue 1, come riportato da Tuttomercatoweb, l’estremo difensore classe ’99 è in trattativa avanzata con Luis Campos per sottoscrivere un nuovo accordo fino al 30 giugno 2028