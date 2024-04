Yazici Milan, il calciatore ha deciso il suo futuro: ecco cosa succederà in estate ULTIME

Yazici Milan, il calciatore ha deciso il suo futuro: ecco cosa succederà in estate. Le ULTIME sul centrocampista seguito anche dai rossoneri

Yazici lascerà il Lille nella prossima sessione di calciomercato: il centrocampista turco è stato accostato anche al calciomercato Milan e sarà una grande occasione in estate, in quanto si potrebbe prendere a zero.

I rossoneri dovranno quasi sicuramente lavorare a centrocampo nella prossima sessione con nuovi innesti e il turco resta nei radar del Milan e non solo.