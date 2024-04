Nuovo allenatore Milan, sarà la settimana decisiva per la fumata bianca? Da Lopetegui a Fonseca: ma non sono esclusi colpi di scena ULTIME

Nuovo allenatore Milan, sarà la settimana decisiva per la fumata bianca? Da Lopetegui a Fonseca: ma non sono esclusi colpi di scena. Le ULTIME

Quella appena iniziata potrebbe essere la settimana chiave, se non quella decisiva, per la decisione legata al prossimo allenatore del Milan.

Come riportato da Daniele Longo, Lopetegui resta l’opzione principale anche se è da valutare la reazione del club all’insoddisfazione dei tifosi. Fonseca in quota così come Van Bommel per le possibili alternative. Non sono esclusi colpi di scena tranne uno: la conferma di Pioli.