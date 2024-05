Thiago Motta Milan, il possibile ESONERO di Allegri cambia tutto? L’allenatore ha già preso questa DECISIONE

L’allenatore del Bologna Thiago Motta ha già preso una decisione sul suo futuro: lascerà il club e, molto probabilmente, diventerà il prossimo allenatore della Juventus. Ecco gli ultimi aggiornamenti di Fabrizio Romano su X, per il tecnico seguito dal Milan.

PAROLE – «La proposta contrattuale della Juventus a Thiago Motta per diventare il nuovo allenatore per la prossima stagione è di tre anni, valido fino a giugno 2027. Thiago Motta ha fatto un ottimo lavoro come allenatore del Bologna nella qualificazione all’UCL… e presto informerà il club sulla sua decisione finale».