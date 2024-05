Abbonamenti DAZN, Udicon replica all’aumento dei prezzi: COSA STA SUCCEDENDO verso la prossima stagione

Il servizio DAZN è finito nuovamente nella polemica dopo aver annunciato l’aumento dei prezzi di due delle tipologie di abbonamento: quello Standard e quello Plus con abbonamenti per guardare le partite, anche del Milan, fino a 600 euro all’anno. È arrivata subito la replica da parte di Martina Donini presidente nazionale di Udicon (Unione per la difesa dei Consumatori).

PAROLE – «Siamo ancora qui a denunciare l’ennesimo aumento dei prezzi degli abbonamenti Dazn che colpisce duramente i consumatori italiani. Nonostante i precedenti rincari di gennaio, che avevano già visto un incremento del 20%, ora Dazn propone ulteriori aumenti senza alcun miglioramento effettivo nei servizi offerti. Gli abbonati che avevano scelto il piano Dazn Plus con pagamento in un’unica soluzione stanno ricevendo email con la comunicazione di un aumento da 539 euro a 599 euro all’anno, un incremento di oltre il 10%. Chi preferisce il pagamento dilazionato mensilmente, invece, si trova ora a pagare 59,99 euro al mese rispetto ai 49,99 euro di gennaio, un aumento che supera il 20% rispetto allo scorso anno. Inoltre, gli utenti che si abbonano tramite il Play Store vedono i costi ulteriormente aggravati, con il piano Dazn Plus che raggiunge i 69,99 euro al mese».