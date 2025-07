MN24 – Estupinan Milan, visite mediche terminate: attesa adesso la firma sul contratto. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Pervis Estupiñán ha completato le visite mediche con il Milan. Il terzino ecuadoriano, dopo essere atterrato a Milano Linate e aver raggiunto la Clinica La Madonnina, ha superato tutti i test necessari che certificano la sua idoneità fisica. Questo passaggio cruciale sancisce di fatto la conclusione dell’iter propedeutico alla sua ufficializzazione come nuovo rinforzo rossonero. La firma sul contratto, che lo legherà al club di Via Aldo Rossi, è attesa nelle prossime ore, a suggello di un’operazione che si è svolta con rapidità.

Il via libera dei medici è un’ottima notizia per il Milan e per i suoi tifosi, che attendono con ansia l’annuncio ufficiale. L’arrivo di Estupiñán promette di rafforzare significativamente la fascia sinistra, un ruolo chiave negli schemi tattici della squadra. Le sue caratteristiche di difensore moderno, capace di abbinare una solida fase difensiva a una costante spinta offensiva, con un’ottima propensione al cross, lo rendono un profilo ideale per il calcio italiano.

La prontezza con cui il Milan ha chiuso questa operazione evidenzia la volontà del club di assicurarsi giocatori mirati e funzionali al progetto. Estupiñán porta con sé esperienza internazionale e un bagaglio tecnico che potrà subito mettersi a disposizione di mister Allegri. La sua presenza aumenterà la competitività del reparto e offrirà nuove soluzioni tattiche, sia in fase di costruzione che di copertura.