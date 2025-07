Calciomercato Milan, nuovo segnale netto di Jashari: il centrocampista vuole solo il trasferimento e l’ha fatto capire così. Le ultimissime

Ardon Jashari continua a far parlare di sé, e non solo per le sue prestazioni in campo. Il centrocampista svizzero si è allenato a parte questa mattina, completando una sessione individuale con il fisioterapista Carl Vandenbussche, come riportato da HLN.be. Questo tipo di allenamento, spesso indice di una gestione particolare o di una situazione di mercato calda, sottolinea il momento delicato che sta vivendo il giocatore.

Nelle scorse ore, Jashari ha ribadito con fermezza al Brugge il suo unico desiderio: trasferirsi al Milan. La sua volontà è chiara e non ammette repliche, segno di un forte interesse e di un progetto che lo affascina particolarmente. Tuttavia, nonostante la sua spinta, l’affare non si è ancora sbloccato. La trattativa tra i due club procede a rilento, con il Brugge che evidentemente non intende cedere facilmente il suo gioiello.

La situazione è complessa. Se da un lato il Milan è interessato al centrocampista per rinforzare il proprio reparto, dall’altro il Brugge non sembra disposto a fare sconti o a facilitare la cessione. Questo stallo mette Jashari in una posizione di attesa, consapevole che il suo futuro dipende dalla capacità dei due club di trovare un’intesa economica e sulle modalità del trasferimento.

La perseveranza di Jashari nel voler vestire la maglia rossonera è un fattore importante e potrebbe, alla lunga, fare la differenza. La volontà del giocatore è spesso determinante nel calciomercato, ma senza un’offerta congrua e la disponibilità del club venditore, l’affare rischia di rimanere in sospeso. I prossimi giorni saranno cruciali per capire se il Milan riuscirà a sbloccare la situazione e a portare il talentuoso centrocampista svizzero a San Siro.