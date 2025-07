Condividi via email

Calciomercato Milan, nuova squadra concretamente interessata a Bennacer: si punta a chiudere nell’immediato. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan potrebbe perdere uno dei suoi centrocampisti chiave. L’Al-Ittihad Club, squadra della Saudi Pro League, ha messo gli occhi su Ismaël Bennacer e, secondo quanto riportato da Matteo Moretto, una trattativa tra i due club per un trasferimento a titolo definitivo è attualmente in corso. Questo interesse conferma il forte potere d’acquisto del campionato saudita, sempre più proattivo nel mercato europeo.

L’Al-Ittihad sta cercando di rinforzare il proprio centrocampo con un innesto di qualità e Bennacer è emerso come uno dei primi nomi sulla lista dei desideri. Il club arabo sta sondando anche altri profili, come Wendel dello Zenit San Pietroburgo, ma è chiaro che il centrocampista algerino del Milan rappresenta una priorità. La sua visione di gioco, la capacità di recuperare palloni e la precisione nei passaggi lo rendono un profilo molto appetibile per qualsiasi squadra ambiziosa.

Per il Milan, una potenziale cessione di Bennacer sarebbe un’operazione significativa. Da un lato, il club rossonero potrebbe incassare una cifra importante da reinvestire sul mercato per altri obiettivi. Dall’altro, perdere un giocatore del calibro di Bennacer, fondamentale negli equilibri di gioco della squadra, richiederebbe un’attenta valutazione e un’adeguata sostituzione. L’algerino è stato un pilastro del centrocampo milanista negli ultimi anni, contribuendo in maniera decisiva al successo della squadra.