Milan, come colmare il gap con l'Inter? Musah propone: «Dobbiamo migliorare questa cosa, vogliamo essere il migliori» - Milan News 24

Milan, come colmare il gap con l’Inter? Musah propone: «Dobbiamo migliorare questa cosa, vogliamo essere il migliori». Le parole del centrocampista

Il centrocampista del Milan Musah ha concesso un’intervista a SportMediaset in cui ha anche analizzato quello che è il gap tra i rossoneri e l’Inter.

GAP CON L’INTER – «Dobbiamo migliorare in tutti i reparti e in tutto quello che possiamo se vogliamo essere la migliore in Italia. Abbiamo l’ambizione di essere migliori. Siamo arrivati secondi, ma il prossimo anno dovremo fare meglio per essere primi».

LE PAROLE DI MUSAH A SPORTMEDIASET