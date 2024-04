Calafiori Milan, interesse forte da parte di una big di Serie A: cosa filtra per la sessione estiva. Le ultime sul calciomercato

Come spiega Fabrizio Romano, forte è l’interesse della Juve nei confronti di Riccardo Calafiori, individuato già dallo scorso febbraio come il giusto sostituto del partente Alex Sandro, che non rinnoverà il proprio contratto.

Il difensore del Bologna, che piace molto al calciomercato Milan, è una delle note più positive della stagione emiliana e la concorrenza è folta in vista dell’estate.