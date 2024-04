Rinnovo Maignan, gli stop aumentano ma le sue richieste restano da TOP: spunta la valutazione del Milan. Cosa filtra per l’estate

Nonostante una stagione sicuramente non ai suoi livelli caratterizzata da alcuni stop per infortuni fisici, Mike Maignan e il suo entourage non cambiano le richieste per il rinnovo.

Come riportato da calciomercato.com, la richiesta del francese è da Top e il calciomercato Milan non sarebbe intenzionato ad accettare la sua richiesta. I rossoneri si stanno anche domandando la valutazione del francese in vista delle prossime sessioni di mercato: il valore è sicuramente diminuito rispetto alla stagione dello Scudetto ma la cifra potrebbe finanziari altri colpi.