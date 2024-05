Conceicao Milan, Di Stefano CONFERMA: «Allenatore scivolato in fondo alla lista! Su Fonseca…». Le parole del giornalista

Il giornalista Peppe Di Stefano ha parlato a SkySport per analizzare la situazione legata al nuovo allenatore del Milan.

PAROLE – «Il Milan si avvicina verso le ultime trasferte rossonere di Pioli, Kjaer e Giroud, con i rossoneri che si sono allenati quest’oggi a Milanello e con Maignan che ha recuperato dall’infortunio, vedremo se starà bene per giocare dall’inizio, gli unici a parte rimangono Loftus e Kjaer. Per quanto riguarda la questione allenatore, in casa Milan si lavora a fari spenti, nessuno parla, con l’obiettivo che sembra essere Paulo Fonseca. Sempre meno chance per Sérgio Conceição che scivola in fondo alla lista, per il momento resta in pole Fonseca. I rossoneri dovranno poi trovare una soluzione con Pioli, che è sotto contratto ancora per un anno (fino al 30 giugno 2025) quindi o si avranno due allenatori a libro paga oppure verrà trovato un altro accordo».