Renkel (90min): «Giroud ai LAFC? Serve il prima possibile. In MLS sentiamo la mancanza di Ibra, sul futuro di Origi...» - ESCLUSIVA

Il giornalista Favian Renkel ha analizzato le ultime notizie su Giroud dall’America: tutte le dichiarazioni in esclusiva a Milannews24

Olivier Giroud si appresta ad abbandonare i rossoneri e volare a Los Angeles: è la notizia delle ultime settimane in casa Milan. Per commentare il possibile passaggio del bomber francese ai LAFC, il passato di Ibrahimovic in MLS e il futuro di Origi, Milannews24 ha contattato in esclusiva Favian Renkel, giornalista di 90min usa.

Quali sono le notizie che arrivano dall’America sul possibile passaggio di Giroud ai LAFC? Si concluderà l’affare?

«Sì, sembra che Giroud abbia un’offerta sul tavolo e che l’abbia già accettata verbalmente. Queste sono le voci in America ma anche il modo in cui i LAFC si schierano ogni partita indica che serve un attaccante il prima possibile. Direi che sarebbe la soluzione perfetta per la squadra ma anche per la città di Los Angeles. C’è già un gruppo di giocatori di lingua francese in squadra e inoltre, quello americano, è un mercato che offre molto più che semplici opportunità calcistiche».

Come è visto Giroud in America? C’è tanto hype dietro al suo possibile trasferimento? Ci racconti se è l’attaccante giusto per i LAFC

«Giroud è visto come un giocatore leggendario che può ancora dare il suo contributo a una squadra europea ma anche alla sua Nazionale. È anche un giocatore molto ‘commerciabile’, soprattutto a Los Angeles, un luogo dove il cognome è sempre molto importante. C’è molto hype per quanto riguarda il possibile trasferimento di Giroud anche perché la costa occidentale ha bisogno di un grande trasferimento per eguagliare la costa orientale che continua ad acquistare superstar soprattutto con l’Inter Miami».

Un altro giocatore del Milan accostato spesso alla MLS è Origi, attualmente in prestito. In America cosa filtra sul suo possibile trasferimento?

«Origi difficilmente diventerà un calciatore dei LAFC. L’attaccante non ha mai contattato Benteke, suo compagno di squadra della nazionale belga, riguardo alla MLS,e quindi questo mostra che i colloqui non sono mai stati troppo seri».

Ibrahimovic sta facendo molto bene nella dirigenza rossonera: che ricordo avete di Zlatan in MLS?

«Ibrahimovic è senza dubbio uno dei migliori talenti che la MLS abbia mai visto. Al nostro campionato manca ancora uno come Zlatan e ha un disperato bisogno che ne arrivi un altro. Il bello di Ibra è che era fenomenale e aveva questa personalità a prova di proiettile che trascende i media calcistici. Una vera leggenda, la MLS è stata fortunata ad averlo».

Ci sono alcuni giocatori della MLS accostati al Milan?

«Cade Cowell è attualmente al Chivas. Posso facilmente vederlo nei prossimi anni in Europa. Direi che la sua traiettoria sarà ascendente e che presto farà il salto di qualità».

Si ringrazia Favian Renkel per la disponibilità e la gentilezza mostrata in questa intervista.