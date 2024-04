Rinnovo Jovic, futuro tutto da scrivere: la dirigenza prende tempo in attesa di questa cosa ULTIME

Rinnovo Jovic, futuro tutto da scrivere: la dirigenza prende tempo in attesa di questa cosa. Le ULTIME sull’attaccante

Tra i giocatori con il futuro in rossonero in bilico c’è sicuramente Jovic che concluderà il suo contratto in estate. L’attaccante infatti potrebbe rinnovare per un altro anno, con l’opzione di un possibile terzo.

Come riportato da calciomercato.com, il club sta prendendo tempo prima di compiere la decisione definitiva sul serbo: il calciomercato Milan vuole delineare prima il prossimo allenatore della stagione 2024/2025 e poi compiere la scelta.