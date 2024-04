Oguntimehin (giornalista CAF): «Chukwueze in Spagna sarebbe già in doppia cifra, ha bisogno di giocare di più. Boniface al Milan? Vi svelo questo» – ESCLUSIVA

Il giornalista della Confederazione Africana di Calcio Ayomide Oguntimehin è intervenuto in esclusiva a Milannews24: tutte le sue dichiarazioni

Un inizio di stagione sicuramente non convincente, quello di Chukwueze con la maglia del Milan. Però, nelle ultime prestazioni dopo la rete di Verona, l’esterno rossonero sembra aver trovato continuità. Un aspetto che gli è sempre mancato, a detta del giornalista accreditato CAF (Confederazione Africana di Calcio) e inviato del portale Soccernet Ayomide Oguntimehin che ha parlato in esclusiva a Milanenews24. Tra i tanti temi affrontati anche il futuro di un altro nigeriano, Victor Boniface seguito anche dai rossoneri.

Dopo una partenza difficile, Chukwueze sembra aver trovato continuità e sta mostrando le sue qualità. Quali sono i suoi margini di miglioramento?

«Chukwueze per me non è stato abbastanza costante nel corso degli anni. Ma quando si riprende è sempre al suo meglio. Deve ancora conquistare il cuore dei tifosi nigeriani a livello nazionale con delle prestazioni impressionanti e anche lottare per una maglia da titolare al Milan».

Tanta velocità e non solo. Il ruolo ideale di Chukwueze è davvero quello di esterno o potrebbe iniziare ad accentrarsi maggiormente dentro il campo come con la Nigeria?

«Chukwueze è un’ala di velocità, la sua posizione migliore è la fascia destra. Alla Coppa d’Africa ha supportato Osimhen in attacco, il che potrebbe essere un nuovo ruolo su cui può lavorare maggiormente considerando il suo ritmo. Comunque, sta bene sulla fascia destra».

Come è stato il ritorno di Chukwueze in Nigeria per la Coppa d’Africa? È stato accolto bene dai tifosi della nazionale?

«Chukwueze non ha impressionato i nigeriani alla Coppa d’Africa. Molti tifosi credono che dribbli troppo dove invece può facilmente passare la palla per un buon assist o segnare un goal».

Il Milan è la squadra giusta per Chukwueze? Come ti è apparsa la sua prima stagione in rossonero?

«Sì, ma ha bisogno di più maglie da titolare. Ha avuto un inizio di stagione lento, segnando solo un gol in 23 partite. Rispetto a quando era in Spagna dove, nelle stesse presenze, andava spesso in doppia cifra e realizzava numerosi assist. Quindi non è stata sicuramente una bella stagione per lui».

Okafor e Tomori sono due rossoneri legati con le loro famiglie alla Nigeria ma che hanno deciso un’altra nazionale. Cosa pensa di questi due giocatori?

«Entrambi i giocatori sono bravi. Ma, considerando l’insieme dei giocatori della nazionale nigeriana, probabilmente faticherebbero ad avere una maglia da titolare».

Osimhen è l’altra grande stella nigeriana: visto il suo futuro molto incerto, Chukwueze potrebbe convincerlo al passaggio in rossonero?

«No, assolutamente. Osimhen non firmerà mai per nessun altro club italiano, sarebbe come tradire i napoletani secondo me. Naturalmente, Chukwueze e Osimhen hanno un buon rapporto, ma Osimhen ha l’ambizione di giocare in Premier League».

Tra i giocatori seguiti dal Milan per il post Giroud c’è anche il nigeriano Victor Boniface: che tipo di giocatore è? Lo vedrebbe bene a Milano?

«Sì, è vero, il Milan lo considera un’alternativa a Joshua Zirkzee. Ma, forse, se l’Arsenal, che è il suo club preferito dall’infanzia, spingesse di più per lui, potrebbe essere tentato di firmare con il club inglese. Se sarebbe in grado di sostituire Giroud? Assolutamente si. Ha il fisico, il ritmo e una grande capacità di segnare».

Si ringrazia Ayomide Oguntinehin per la disponibilità e la gentilezza mostrata in questa intervista.