Condividi via email

Gimenez Milan, Ibrahimovic lo esalta: «Mi aspettavo quest’impatto, a lui devo dire questo». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Intervenuto a pochi minuti dalla fine del match del Milan vinto per 1-0 contro l’Hellas Verona Zlatan Ibrahimovic ha dichiarato a Sky queste bellissime parole su Gimenez.

GIMENEZ – «Mi aspettavo quest’impatto da Gimenez. In questa squadra i palloni arrivano: devi essere pronto e buttare la palla dentro. Non è facile incidere in Italia da straniero e noi vogliamo aiutarlo».