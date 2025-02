Ibrahimovic a Sky: «Conceicao ha subito un lutto. Oggi abbiamo dominato, a Leao devo dire questo»

Condividi via email

Ibrahimovic a Sky. Le dichiarazioni della figura rossonera a pochi minuti dal termine della partita del campionato di Serie A contro l’Hellas Verona

Intervenuto a pochi minuti dalla fine del match del Milan vinto per 1-0 contro l’Hellas Verona Zlatan Ibrahimovic ha dichiarato a Sky:

ASSENZA CONCEICAO – «Conceicao è nello spogliatoio molto emozionato, è morta una persona a lui molto cara al Porto».

GIMENEZ – «Mi aspettavo quest’impatto da Gimenez. In questa squadra i palloni arrivano: devi essere pronto e buttare la palla dentro. Non è facile incidere in Italia da straniero e noi vogliamo aiutarlo».

LA PARTITA – «Questa vittoria è molto importante. Abbiamo dominato anche se abbiamo fatto un solo gol: l’Hellas Verona è venuto qua a San Siro solamente per difendersi».

JOAO FELIX – «Sfruttiamo tutti i giocatori che abbiamo. Lui è venuto per giocare e aiutare. Due partite da 90 minuti? Ha sempre fatto bene! Vuole sempre il pallone e sta molto bene».

LEAO – «Lui sarà sempre il riferimento di questa squadra, fa la differenza. Oggi è entrato e ha fatto assist, l’ha risolta. Siamo il Milan, abbiamo grandi qualità».

I CAMBI IMPORTANTI – «Il mister fa girare. Giochiamo tantissime partite quindi è fondamentale avere delle alternative: non vogliamo infortuni. Tutti devono avere fiducia».