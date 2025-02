Condividi via email

Gimenez da brividi su Ibrahimovic: le sue parole in conferenza stampa spopolano sul web. Le ultimissime sui rossoneri

Uno dei grandi colpi del calciomercato invernale del Milan è senza dubbio Santiago Gimenez. L’attaccante messicano, oggi, è intervenuto in conferenza stampa: queste le sue parole su Ibrahimovic.

IBRA PUNTO DI RIFERIMENTO – «Un giocatore che ho seguito molto, non perché è qua, è Zlatan. Sento la responsabilità di giocare per il Milan. Un mio pregio è la passione e la potenza, devo però lavorare per limare qualche dettaglio».