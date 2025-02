Condividi via email

Gimenez Milan, la risposta alla domanda sul numero di gol: «Mi sento di fare questa promessa». Le ultimissime sui rossoneri

Uno dei grandi colpi del calciomercato invernale del Milan è senza dubbio Santiago Gimenez. L’attaccante messicano, oggi, è intervenuto in conferenza stampa: queste le sue parole sul numero di gol che potrebbe fare.

QUANTI GOL PENSI DI FARE? – «Prometto che farò il possibile in campo, non credo nell’individualismo ma nel gioco di squadra. Credo che qui abbiamo una squadra competitiva, non posso promettere un numero X di gol».