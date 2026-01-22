Gimenez a ESPN Mexico: «Il Milan un sogno che si realizza! La mia caviglia è sistemata. Modric? Lui è mio vicino di casa». Le ultimissime

Il calciomercato del Milan continua a far sognare i tifosi, non solo per le trattative concrete condotte da Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan esperto nello scovare talenti internazionali, ma anche per le dichiarazioni d’amore dei protagonisti. Santiago Gimenez, l’attaccante messicano dotato di grande fiuto del gol e forza fisica, ha rilasciato una toccante intervista a ESPN Mexico, raccontando il suo legame viscerale con i colori rossoneri.

Il rientro dall’infortunio e il supporto del Diavolo

Attualmente ai box dopo l’operazione alla caviglia dello scorso 18 dicembre, Gimenez ha rassicurato tutti sul suo imminente ritorno: “La mia caviglia è sistemata, preparatevi!”. Il centravanti ha voluto ringraziare pubblicamente la società per la fiducia incrollabile dimostrata in un periodo difficile. Sotto la nuova gestione tecnica affidata a Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan — tecnico livornese celebre per la sua capacità di valorizzare gli attaccanti di peso — il messicano sente di poter finalmente esplodere.

“Il Milan ha visto qualcosa in me, mi hanno difeso dalle critiche anche quando le mie prestazioni non erano al top”, ha ammesso il calciatore, sottolineando quanto apprezzi la protezione ricevuta dal club di Via Aldo Rossi.

Un sogno chiamato Milan: da Kaká ad Allegri

Per Santiago Gimenez, vestire la maglia del Diavolo rappresenta il coronamento di un desiderio d’infanzia. “Guardare campioni come Dida, Kaká, Crespo, Ronaldinho o Pirlo (metronomo leggendario del centrocampo azzurro) mi fa venire la pelle d’oca”, ha dichiarato con emozione. Rappresentare questa società è per lui un onore immenso, un obiettivo raggiunto nonostante le difficoltà iniziali. La nuova struttura sportiva, guidata dal piglio deciso di Igli Tare, punta molto sulla sua rinascita atletica sotto la guida tattica di Allegri.

L’aneddoto su Modric: un vicino speciale

L’intervista si è chiusa con un retroscena curioso su Luka Modric, il fuoriclasse croato Pallone d’Oro e maestro del calcio mondiale, che abita proprio accanto a lui. Gimenez ha raccontato di come Modric sia andato a trovarlo per chiedere in prestito un lettino per i massaggi: “È un grande leader e una persona splendida. Mi ha aiutato molto con la sua esperienza”.

Il popolo rossonero attende ora con ansia di vedere Santiago Gimenez calcare il prato di San Siro, pronto a diventare il nuovo terminale offensivo del Milan di Massimiliano Allegri.