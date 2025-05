Gimenez, lui o Jovic in Genoa Milan? Il messicano avrà chance in un caso!

Gimenez giocherà dal primo minuto in Genoa Milan in un solo caso. Questa la situazione alla vigilia del match

Sergio Conceicao non ha voluto svelare chi giocherà domani tra Santiago Gimenez e Kuka Jovic. La decisione però è stata presa, stando a quanto riportato da Sky Sport toccherà ancora al centravanti serbo. Niente da fare dunque per il messicano.

Il ‘Bebote’ arrivato per una cifra importante nel mercato di gennaio potrebbe scendere in campo dall’inizio in Genoa-Milan solo nel caso in cui l’ex Real Madrid non dovesse dare le giuste risposte dal punto di vista fisico.