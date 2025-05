Genoa Milan, croce e delizia per Conceicao sulla sua difesa: «Stiamo migliorando anche se questa cosa è spesso mancata». Le ultimissime

Sergio Conceicao, tecnico del Milan, ha presentato in conferenza stampa la sfida contro il Genoa. Di seguito le sue parole di critica e elogio sulla difesa.

DIFESA BLINDATA IN TRASFERTA – «Si deve lavorare. Non è che col sistema si fa tutto. C’è un lavoro di squadra, lavoriamo su questo per dare continuità a questo livello. A livello offensivo la squadra ha dimostrato in tutte le partite di creare tanto. Poi l’equilibrio e la solidità difensiva ci è mancata. Stiamo lavorando su tutto questo, è importante non solo a livello di squadra ma anche sugli errori individuali che ad alti livelli non si possono commettere. Alla fine è il nostro lavoro quello di migliorare la squadra».