Gimenez dalla panchina, attacco leggero in Milan Bari: le possibili scelte di Allegri

Gimenez non sembra favorito per una maglia da titolare. Ecco il possibile attacco scelto da mister Allegri contro il Bari

La stagione del Milan sta per iniziare ufficialmente e l’esordio dei rossoneri è fissato per domenica 17 agosto a San Siro, dove affronteranno il Bari nel primo turno di Coppa Italia. Un appuntamento cruciale che vedrà in panchina il ritorno di Massimiliano Allegri, il tecnico livornese che ha già guidato il Diavolo alla vittoria di uno scudetto. Per questa prima sfida ufficiale, Allegri sembra intenzionato a sorprendere, optando per un attacco leggero e molto tecnico.

Stando alle indiscrezioni della Gazzetta dello Sport, il nuovo modulo 3-5-2 del Milan potrebbe prevedere una coppia offensiva formata da due giocatori rapidi e imprevedibili: Rafael Leão, il funambolo portoghese dalla velocità devastante, e Christian Pulisic, il talentuoso esterno statunitense ex Chelsea, ora impiegato in una posizione più centrale. Questa scelta tattica lascerebbe inizialmente in panchina Santiago Gimenez, il prolifico centravanti messicano arrivato quest’estate e acquistato per garantire un peso specifico in area di rigore.

La decisione di Allegri, se confermata, suggerirebbe un approccio basato sulla mobilità e sulla fantasia, sfruttando la capacità di Leão e Pulisic di scambiarsi posizione e di creare superiorità numerica tra le linee difensive avversarie. L’obiettivo è probabilmente quello di mettere in difficoltà la difesa del Bari, una squadra compatta e ben organizzata, costringendola a continui riadattamenti. Gimenez, invece, potrebbe diventare l’arma a gara in corso, pronto a subentrare per dare fisicità e profondità all’attacco quando la difesa avversaria dovesse mostrare segni di stanchezza.

Questa strategia offensiva, inedita per il club rossonero, riflette la volontà di Allegri di non fossilizzarsi su schemi rigidi, ma di adattare il proprio gioco alle caratteristiche dei calciatori a sua disposizione. I tifosi milanisti non vedono l’ora di scoprire come questa nuova impostazione tattica si tradurrà in campo. La sfida contro il Bari sarà il primo, importante banco di prova per il nuovo corso del Milan targato Allegri.