Calciomercato Milan, niente da fare per Allegri: l’obiettivo sfuma? Le ultime

Calciomercato Milan – Massimiliano Allegri potrebbe essere costretto a rinunciare al suo obiettivo per l’attacco

Il nome di Dušan Vlahović continua a infiammare il calciomercato, ma il suo futuro resta avvolto nell’incertezza. L’attaccante serbo, accostato con insistenza al Milan in questa sessione di mercato, sembra intenzionato a non lasciare la Juventus. Nonostante l’interesse dei rossoneri, le trattative non sono decollate, e l’attaccante, classe 2000, ha rifiutato le offerte che gli sono pervenute, manifestando la volontà di rimanere a Torino.

Lo stallo tra Vlahović e la Juventus

La situazione tra Vlahović e la Juventus è tutt’altro che semplice. Il giocatore serbo ha ribadito più volte la sua intenzione di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2026, una posizione che ha messo in allarme la società bianconera, la quale teme di perderlo a parametro zero tra due anni. L’ex giocatore della Fiorentina, infatti, non intende modificare le condizioni del suo accordo, creando uno stallo che potrebbe avere conseguenze inaspettate. La dirigenza della Vecchia Signora, guidata dall’allenatore Massimiliano Allegri, si trova in una posizione difficile: da un lato la necessità di monetizzare la cessione del suo attaccante di punta, dall’altro la volontà di non cedere alle richieste del giocatore.

Il Milan e l’occasione persa

Il Milan, alla ricerca di un attaccante di peso per rinforzare il proprio reparto offensivo, aveva individuato in Vlahović il profilo ideale. L’attaccante, con le sue doti fisiche e la sua capacità realizzativa, si sarebbe integrato alla perfezione nel sistema di gioco del Diavolo. Nonostante l’interessamento, i rossoneri non hanno presentato un’offerta ufficiale, rimanendo alla finestra e osservando gli sviluppi della situazione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’inerzia del Milan potrebbe essere dovuta alla ferma volontà del serbo di non cambiare maglia.

Un futuro da “fuori rosa”?

L’ipotesi che Vlahović possa restare alla Juventus come fuori rosa sta prendendo piede, sebbene sembri uno scenario estremo. La dirigenza bianconera potrebbe prendere una decisione così drastica per spingere il giocatore ad accettare un’offerta o a trovare un accordo per il rinnovo. In questo caso, il giocatore verrebbe messo ai margini della squadra e non scenderebbe in campo. Una situazione che potrebbe danneggiare sia il giocatore, sia la società. I prossimi giorni saranno decisivi per capire il futuro dell’attaccante serbo.