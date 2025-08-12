Bondo lascia il Milan: bilancio scarno in rossonero tra Conceicao e Allegri. I numeri non mentono

Bondo, il centrocampista lascia il Milan in prestito secco con direzione Cremonese: scarno il bilancio rossonero tra Conceicao e Allegri

Warren Bondo, giovane e promettente centrocampista del Milan, si trasferisce alla Cremonese con la formula del prestito secco fino al 30 giugno 2026. L’obiettivo di questa operazione è chiaro: garantire al talento francese, che compirà 22 anni il prossimo 15 settembre, un minutaggio significativo in Serie A e permettergli di accumulare un bagaglio d’esperienza prezioso prima di fare ritorno alla base rossonera.

L’arrivo di Bondo al calciomercato Milan risale a febbraio, quando il club di Via Aldo Rossi ha investito ben 10 milioni di euro per strapparlo al Monza, assicurandosi le sue prestazioni con un contratto quinquennale. Nonostante l’investimento, i primi mesi di Bondo in rossonero non sono stati particolarmente brillanti. Sotto la gestione dell’allora tecnico Conceiçao, il centrocampista ha collezionato solamente cinque presenze, faticando a mettersi in mostra.

Le sue apparizioni da titolare si contano sulle dita di una mano: tre partite contro Lecce, Como e Napoli. A queste si aggiungono uno spezzone di gara contro la Fiorentina e alcuni scampoli nella semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Inter. Le sue prestazioni sono state valutate da MilanNews.it, fonte da cui sono state tratte queste informazioni, con due sufficienze (contro i salentini e i lariani) e un 5.5 contro i partenopei. Questi numeri, seppur limitati, evidenziano la necessità per Bondo di trovare continuità e spazio per esprimere appieno il suo potenziale.

La decisione del Milan, sotto la guida del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, di cederlo in prestito alla Cremonese rientra in una strategia di sviluppo a lungo termine. Il pre-campionato ha offerto a Bondo l’opportunità di lavorare con Massimiliano Allegri, che lo ha schierato nelle prime tre uscite stagionali contro avversari di calibro come Arsenal, Liverpool e Perth Glory. In queste gare, il giovane centrocampista ha accumulato complessivamente 96 minuti, dimostrando una certa predisposizione al gioco del tecnico toscano. Tuttavia, Bondo è stato esentato dalle ultime due amichevoli contro Leeds United e Chelsea, dato che il suo trasferimento alla Cremonese era ormai imminente e l’accordo già definito.

Questo prestito rappresenta una sfida importante per Warren Bondo e un’opportunità cruciale per la sua crescita professionale. Alla Cremonese, avrà la possibilità di misurarsi costantemente con il ritmo e la pressione della Serie A, un campionato tatticamente molto impegnativo. Il suo percorso alla Cremonese sarà monitorato attentamente dal Milan, che si aspetta di rivedere a Milanello un giocatore con maggiore consapevolezza tattica, esperienza sul campo e, auspicabilmente, un ruolo di primo piano nella squadra lombarda. L’obiettivo è chiaro: trasformare il talento grezzo di Bondo in un elemento chiave per il futuro del Milan.