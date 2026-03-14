Gimenez si è allenato, Allegri lo valuta: non è ancora al top. Il possibile piano del Milan per il messicano

Gimenez è tornato ad allenarsi ma non è ancora al 100%. C’è un piano per il suo rientro in campo

Il ritorno in campo di Santiago Gimenez è il tema caldo in casa rossonera. Sebbene il calciatore sia tornato ad allenarsi in gruppo durante la settimana, la sua presenza per la delicata trasferta di Roma contro la Lazio resta avvolta nel dubbio.

Il dubbio di Allegri per Lazio-Milan

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la condizione fisica del bomber non sarebbe ancora ottimale. Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese celebre per la sua gestione prudente dei rientri dagli infortuni e per la sua predilezione per l’equilibrio tattico, sta valutando seriamente l’esclusione dai convocati.

L’obiettivo del tecnico toscano è evitare ricadute che potrebbero compromettere il finale di stagione del Diavolo. Portare Gimenez in panchina all’Olimpico senza garanzie sulla sua tenuta atletica viene considerato un rischio non necessario, specialmente in una fase cruciale del campionato per la compagine meneghina.

Diplomazia e Nazionale: il piano di Milanello

L’eventuale mancata convocazione per il match contro i biancocelesti aprirebbe uno scenario interessante in ottica internazionale. Se il giocatore non dovesse figurare nella lista di Allegri, il Milan potrebbe chiederne l’esclusione dalle amichevoli che il Messico disputerà a fine mese.

Rimanere a Milanello, il centro sportivo d’avanguardia dove i rossoneri preparano le loro sfide, permetterebbe a Gimenez di svolgere un lavoro personalizzato. Due settimane di carichi mirati potrebbero restituire al club un giocatore al 100% della forma per la volata finale.

La volontà di Gimenez: obiettivo Mondiale

Tuttavia, la prospettiva del calciatore appare differente. Santiago Gimenez, leader carismatico dell’attacco della “Tri” e punto di riferimento per i tifosi del suo Paese, preme per rispondere alla chiamata della propria selezione. Con il Mondiale alle porte, ogni test internazionale è considerato fondamentale per cementare il gruppo e affinare l’intesa con i compagni.

Resta dunque un braccio di ferro tra la cautela dei medici rossoneri e l’ambizione del giocatore, con la società che osserva attentamente l’evoluzione della situazione.

QUOTE LAZIO MILAN – Il Milan cerca la vittoria per mantenere viva la corsa scudetto, mentre in casa Lazio le polemiche tra tifosi e società sono sempre al centro della scena.

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