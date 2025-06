Gilardino può tornare in Serie A! Ore decisive per l’ex Milan: ecco in quale club

Gilardino, l’ex attaccante del Milan e attuale allenatore è ad un passo dalla panchina del Pisa: domani l’incontro decisivo

Pisa si prepara a vivere ore di febbrile attesa e, con ogni probabilità, un epocale cambiamento sulla panchina. Come riportato da fonti autorevoli, tra cui il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio, è infatti previsto per la giornata di oggi, sabato 14 giugno, l’incontro che si preannuncia come decisivo e definitivo tra Alberto Gilardino, l’attuale tecnico e indimenticato ex centravanti del Milan, e la proprietà americana del club nerazzurro.

Alberto Gilardino, un nome che evoca ricordi di gol, vittorie e successi nel panorama calcistico italiano e internazionale, in particolare con la maglia del Milan, ha dimostrato nelle sue esperienze da allenatore di possedere non solo la grinta e la determinazione che lo contraddistinguevano da calciatore, ma anche una chiara visione tattica e una notevole capacità di gestire il gruppo