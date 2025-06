Gilardino, l’ex Milan riparte dopo l’esonero col Genoa? In pole per quella panchina. La situazione

Gilardino, l’ex centravanti del Milan è in pole per diventare il nuovo allenatore della Fiorentina dopo l’esonero dal Genoa. I dettagli

Secondo quanto riportato da Orazio Accomando, ci sono stati nuovi contatti tra la Fiorentina e Alberto Gilardino, ex Milan, che in questo momento è uno dei principali candidati alla panchina della Viola. La società viola sembra essere interessata a Gilardino come potenziale allenatore e i colloqui tra le parti potrebbero proseguire nelle prossime settimane.

Gilardino, ex attaccante della Fiorentina e della Nazionale italiana, potrebbe essere la scelta giusta per guidare la squadra viola verso nuovi obiettivi. La sua esperienza come giocatore e la sua conoscenza del calcio italiano potrebbero essere un vantaggio per la squadra toscana.