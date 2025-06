Gilardino, si complica il ritorno in Serie A dell’ex Milan? Cosa sta succedendo nelle ultime ore

Gilardino, può complicarsi il ritorno in Serie A dell’ex centravanti del Milan? Intreccio Pisa-Genoa, tutti i dettagli

La telenovela Alberto Gilardino si arricchisce di un nuovo capitolo, con il Pisa sempre più vicino ad assicurarsi le prestazioni dell’ex attaccante del Milan. Secondo quanto riportato da Orazio Accomando, giornalista sportivo molto attivo sul fronte calciomercato, l’accordo tra il “Gila” e il club toscano sarebbe ormai totale. Un passo fondamentale che fa ben sperare i tifosi pisani, impazienti di vedere il bomber che ha incantato San Siro vestire la maglia nerazzurra.

Tuttavia, nonostante l’intesa raggiunta con il giocatore, rimane un ostacolo da superare: la risoluzione del contratto che lega Gilardino al Genoa. È proprio su questo punto che si concentrano ora le trattative più intense. Le distanze tra le due società, infatti, non sono ancora state completamente appianate. Si tratta di un nodo cruciale che richiede diplomazia e volontà da parte di tutte le parti coinvolte per arrivare a una fumata bianca.

Il Pisa, dal canto suo, si dichiara fiducioso di poter chiudere l’affare in tempi brevi. La dirigenza toscana è determinata a portare a casa un attaccante del calibro di Gilardino, ritenuto l’elemento ideale per rinforzare il reparto offensivo e puntare a obiettivi ambiziosi nella prossima stagione. L’esperienza, il fiuto del gol e la leadership di un campione come lui sarebbero un valore aggiunto inestimabile per la squadra.

Ricordiamo che Alberto Gilardino ha un passato glorioso, culminato con la maglia del Milan, dove ha lasciato un segno indelebile grazie ai suoi gol e alle sue prestazioni. Con i rossoneri ha conquistato la Champions League, il Mondiale per club e la Supercoppa UEFA, titoli che ne hanno consacrato la carriera a livello internazionale. La sua esperienza in palcoscenici così importanti è ciò che il Pisa sta cercando per dare una svolta decisiva al proprio percorso.

Le prossime ore saranno dunque decisive. La dirigenza del Pisa è al lavoro per limare le ultime differenze con il Genoa e liberare definitivamente il giocatore. L’ottimismo che filtra dall’ambiente pisano è palpabile, e la sensazione è che si stia per assistere a un colpo di mercato di grande rilevanza. Se l’accordo con il Genoa dovesse concretizzarsi, i tifosi del Pisa potrebbero presto celebrare l’arrivo di un vero campione, un nome che riaccende l’entusiasmo e fa sognare in grande. Tutti gli occhi sono ora puntati sul Genoa, sperando che si trovi la quadra per permettere a Gilardino di iniziare una nuova entusiasmante avventura in Toscana.