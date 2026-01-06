Gila, il Real ha l’ultima parola: la Lazio non fa sconti. Tare non lo molla, ma non è il solo

Gila nel mirino del Milan di Igli Tare, ma non è l’unica a volerci provare. Potrebbe crearsi una bagarre anche con il Real

Uno dei nomi che potrebbe scaldare il calciomercato invernale, ma anche quello della prossima estate, è senza dubbio quello di Mario Gila. Difensore centrale classe 2000 della Lazio, su cui il Real Madrid ha una percentuale sulla rivendita.

Sulla questione ha fatto chiarezza l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, queste le sue parole:

«Partiamo da un presupposto: il futuro di Mario Gila, scadenza contratto 2027, lascerà l’ultima parola al Real Madrid, più o meno come Nico Paz. Nel senso che il club di Florentino ha il 50 per cento da futura rivendita, quindi potrebbe riacquistare il cartellino spendendo soltanto il 50 per cento rispetto alle richieste delle Lazio. Aggiungiamo che nelle ultime settimane e anche negli ultimi giorni l’Inter si è informata: il profilo piace e non poco, di sicuro i nerazzurri continueranno a seguirlo, ricordiamo che Gila ha lo stesso agente di Lautaro Martinez. E il Milan? Tare lo apprezza molto avendolo portato in Italia, ci sarà tempo per eventuali sviluppi».