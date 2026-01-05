Mercato Milan, Di Marzio: «Si cerca un difensore, ma occhio al caso Nkunku»

Mercato Milan, Di Marzio fa il punto sulle strategie rossonere tra la ricerca di un rinforzo per la difesa e l’intrigo francese

Il Milan si muove con estrema cautela in questa sessione invernale del 2026, cercando di bilanciare le necessità tecniche con le opportunità che il mercato può offrire. Durante l’ultimo appuntamento con Calciomercato – L’Originale, l’esperto di trattative Gianluca Di Marzio ha delineato i prossimi passi della dirigenza rossonera, confermando come la priorità rimanga il puntellamento della difesa, sebbene non manchino le riflessioni sul reparto offensivo.

Per quanto riguarda il pacchetto arretrato, la linea del club è chiara: si punta a un innesto di qualità senza però forzare la mano economicamente. «Il Milan è ancora alla ricerca di un difensore, un prestito se possibile ma non c’è così tanta fretta», ha spiegato Di Marzio. La volontà sarebbe quella di inserire un profilo pronto all’uso che possa alternarsi con i titolari, ma solo alle giuste condizioni contrattuali.

Mercato Milan, l’intrigo Nkunku e l’asse con il Fenerbahçe

Oltre alla difesa, resta caldissimo il fronte che porta a Christopher Nkunku. Il talento francese, attualmente in Turchia, rappresenta un profilo che stuzzica non poco le fantasie milaniste, ma la trattativa non appare semplice per via della posizione del suo attuale club.

Di Marzio ha infatti sottolineato come il futuro dell’attaccante sia legato alle decisioni della società di Istanbul: «Prima ci sono altre situazioni come quella di Nkunku, dove anche lì si vedrà cosa vorrà fare il Fenerbahçe con il francese». Il Milan resta alla finestra, pronto a cogliere l’occasione qualora i turchi aprissero a una cessione, magari con una formula vantaggiosa, per regalare ad Allegri un jolly offensivo di livello internazionale.