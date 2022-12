Paura per Gignac durante Tigres-Santos Laguna: viene trasportato in ospedale. Ecco la ricostruzione dell’accaduto

Paura per Gignac durante Tigres-Santos Laguna: viene trasportato in ospedale. Ecco cosa è successo all’attaccante francese e le sue condizioni

Come riportato da sportface.it, ci sono stati attimi di paura per le condizioni di André-Pierre Gignac durante il match tra il suo Tigres e il Santos Laguna.

Durante i minuti di recupero, l’attaccante francese ha ricevuto una pallonata sulla nuca: ha provato a rialzarsi, ma si è accasciato a terra e ha visto l’ingresso in campo dello staff medico. Nel momento in cui stava per abbandonare il terreno di gioco, ha iniziato a vomitare. L’attaccante è stato così precauzionalmente portato in ospedale per controlli più approfonditi: non si tratterebbe di nulla di grave, ma solo uno spavento.