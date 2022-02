Giampaolo: «Non abbiamo sputtanato la partita. Falcone? Ha fatto bene»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha parlato al termine del match perso contro il Milan: le dichiarazioni

Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha parlato al termine del match perso contro il Milan. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

PARTITA – «Le partite si possono anche perdere ma vanno giocate con coraggio. Ci è mancato qualcosa in termini di qualità, ma abbiamo giocato con coraggio. Ci abbiamo provato e non ho cose da recriminare a parte il gol subito. Era una situazione su cui avevamo lavorato e anche questa mattina lo avevamo rivisto. Dopo 20 minuti siamo riusciti a farli ragionare meno. I due davanti non hanno avuto il supporto adeguato. Il Milan non te la regala la palla. Tutto sommato è stata una partita seria e giusta. Il Milan è stato bravo in campo, bravi loro».

FALCONE – «Ha fatto molto bene, mi è piaciuto. Audero? Si gestisce, gioca chi sta meglio. Falcone sta facendo il suo, quindi gioca. È un problema che non mi pongo. Bisogna avere i giocatori bravi, quando li hai non è mai un problema».

