Giacinti: «Lavoriamo per vincere, parità di genere con gli uomini»

Valentina Giacinti, intervistata da AS, ha parlato degli obiettivi stagionali con la maglia del Milan. Ecco le sue parole per il giornale spagnolo

Valentina Giacinti, intervistata da AS, ha parlato degli obiettivi stagionali con la maglia del Milan. Ecco le sue parole per il giornale spagnolo:

«Affronteremo sicuramente un campionato ancora molto competitivo come l’anno scorso. Siamo pronte. Ogni anno ci alleniamo per cercare di migliorare e quest’anno migliorare significa vincere lo scudetto, la Coppa Italia o la Supercoppa. Vogliamo portare un titolo in casa perché questo club lo merita per tutto il lavoro che sta facendo».

ALLENAMENTO CON IL MASCHILE – «È stata una mattinata speciale e allo stesso tempo serena perché ci sentivamo tutti uguali. Ad un certo punto non ci si accorgeva più che stavamo giocando con la prima squadra del Milan, eravamo tutti uniti e sembrava che lo avessimo sempre fatto. È stato un allenamento molto naturale, abbiamo vissuto insieme, erano anche molto felici. Allenarsi con i ragazzi annulla tutti i danni che si possono subire. Anche quando facciamo cose speciali, cose più tecniche o facciamo punti sono rimasti sorpresi, ma dopo cinque minuti eravamo tutti uguali, non giocavamo ragazzi contro ragazze. Né stava cercando di vedere se fosse un maschio o una femmina. Tiravamo i rigori e non pensavamo a chi li tirava, eravamo alla pari».