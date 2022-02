ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Emanuele Giaccherini ha parlato così di Mike Maignan negli studi di Dazn. Le parole dell’ex centrocampista

«Maignan? È un portiere che a volte sembra arrivi in ritardo, ma è sempre efficace. Non riesci a fargli gol, ha sostituito in maniera impeccabile Donnarumma e si è preso il Milan..»